فيديو.. أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى غزة تستعد للمغادرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:06 صباحاً

أظهرت لقطات فيديو الاستعدادات التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي قبل مغادرة أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة اليوم. وأوضح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، أنه بتوفيق من الله ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأفراد المجتمع السعودي؛ تبدأ المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم في تسيير أولى طائرات الجسر الجوي إلى مدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضاف الجطيلي، أن أفعال المملكة تسبق أقوالها، بالدعم السخي والدبلوماسية السعودية والعمل الدؤوب من مركز الملك سلمان لإيصال تبرعات المواطنين للأشقاء في غزة. وتابع، أن المساعدات التي ستبدأ طليعتها بعد قليل؛ تم اختيارها وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة؛ أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.

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