انت الان تتابع زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:20 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، ولاية هاتاي جنوبي تركيا. وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، أن مركز الزلزال كان في مدينة قري خان الواقعة في الولاية، بعمق 8.28 كلم. ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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