انت الان تتابع "تجمع القصيم الصحي" ينصح بالابتعاد عن أماكن التهور في القيادة عند الذهاب للمتنزهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نصح تجمع القصيم الصحي، بضرورة الابتعاد عن أماكن التهور في القيادة، عند الذهاب للمتنزهات البرية، للسلامة والحماية من الحوادث والإصابات.

وأوضح التجمع في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن الابتعاد عن أماكن التهور خلال الذهاب للمتنزهات البرية، وتجنّب الغبار المتطاير منها؛ يحمي قائدي المركبات من الغبار؛ لخطورته في الإصابة بمرض التهاب الملتحمة الجرثومي.

كانت هذه تفاصيل خبر "تجمع القصيم الصحي" ينصح بالابتعاد عن أماكن التهور في القيادة عند الذهاب للمتنزهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.