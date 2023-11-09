انت الان تتابع ديوان المظالم: انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية بنسبة 41% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن ديوان المظالم -ممثلًا في مركز دعم القرار- عن انخفاض متوسط مُدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41%.

وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الربعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م، مع انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.

وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى منازعات العقود الإدارية بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2023م، من 113 يومًا إلى 72 يومًا، وبانخفاض 19% في عدد الدعاوى المقيدة في الربع الثاني عنها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي.