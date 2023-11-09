انت الان تتابع نصائح لا تتغافل عنها قبل شراء شقق التمليك.. "عقاري": اسأل عن هذه الأمور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:39 صباحاً

قدّم العقاري تركي الأجفن، مجموعة من النصائح لراغبي شراء شقق التمليك لضمان حقوقه في امتلاك العقار الجيد من جميع الجوانب، ولعدم الوقوع في أخطاء تكلفه ماديًّا أو معنويًّا. وأشار "الأجفن" إلى ضرورة سؤال راغبي الشراء أصحاب العقار عن سعة عداد الكهرباء، وعن آخر فاتورة سداد، وكذلك المياه وسعة الخزان، وهل مشترك مع مالك شقة أخرى أو لا؟ وعن توفر غرفة للحارس ومواقف للسيارة. وشدد "الأجفن" على ضرورة معرفة تفاصيل العقار: عمره، واشتراك اتحاد الملاك، وصيانة العقار، وأجرة الحارس، وسحب مياه الصرف الصحي.

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح لا تتغافل عنها قبل شراء شقق التمليك.. "عقاري": اسأل عن هذه الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.