انت الان تتابع تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 79.78 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 6:42 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق لبيانات أظهرت تراجع معدلات التضخم في الصين؛ الأمر الذي يشير إلى احتمالات انكماش ثاني أكبر اقتصاديات العالم، ومن ثم التأثير على الطلب العالمي على النفط. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتًا إلى 79.78 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 75.55 دولارًا للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 79.78 دولارًا للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.