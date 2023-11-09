تراند اليوم : "استعدوا لملابس الشتاء" .. بالفيديو: مختص بالأرصاد يكشف عن المدة المتبقية لبدء موسم الشتاء في المملكة

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صحيفة الخليج 365 : كشف محلل الطقس عقيل العقيل عن المدة المتبقية لبدء موسم الشتاء في المملكة، وموعد ارتداء الملابس الشتوية.
وقال العقيل لقناة الإخبارية : تعيش المملكة حالة جوية يصحبها أولى موجات الهواء البارد التي ستؤثر على مناطق شمال المملكة والقصيم والرياض وحائل وسيكون معها انخفاض خفيف في درجات الحرارة.
وتابع: نستعد إن شاء الله للملابس الشتوية، حيث بقي أقل من شهر على فصل الشتاء أرصاديا وتحديدا بعد 23 يوما.
وأضاف: نبدأ نشوف في هذه الأيام توالي انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ودخول الشتاء أرصاديا يكون يوم 1 ديسمبر وفلكيا في يوم 22-23 ديسمبر.