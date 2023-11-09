تراند اليوم : شاهد .. أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لأهالي قطاع غزة تستعد للمغادرة

صحيفة الخليج 365 : وثقت لقطات عرضتها قناة الإخبارية من مطار الملك خالد الدولي أولى رحلات الجسر الجوي الإغاثي السعودي لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة قبل مغادرته.

وستنطلق اليوم الشحنة الإغاثية الأولى من مركز الملك سلمان للإغاثة متوجهة إلى مطار العريش في مصر استعدادا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وبينما تُعد السعودية أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية عربياً وعالمياً بإجمالي مساعدات ومعونات مالية بلغت 5 مليارات دولار في العقود الثلاثة الماضية، تأتي الحملة الإغاثية في وقت بالغ الأهمية مع بدء إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وتواصل من خلالها المملكة جهودها الحثيثة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الصراع، والتخفيف من وطأة المُعاناة الإنسانية التي سببتها آلة الحرب؛ في ظل ما يُعانيه من تدهور للأوضاع المعيشية والانهيار التام للخدمات.