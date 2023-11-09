تراند اليوم : شاهد.. ملاسنة حادة بين مرشحين للرئاسة الأمريكية ونيكي هالي لـ راماسوامي: "أبعد ابنتي عن صوتك يا حثالة"

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو ملاسنة حادة بين مرشحين للرئاسة الأمريكية نيكي هالي وفيفيك راماسوامي خلال المناظرة التي جرت بينهما للحزب الجمهوري يوم الأربعاء.

وبحسب الديلي ميل البريطانية، كان راماسوامي يلاحق حاكم ولاية كارولينا الجنوبية السابق طوال المواجهة في ميامي بين الجمهوريين.

وانتقد تأييد المرشحة الجمهورية نيكي هيلي لحظر تطبيق تيك توك قائلا: "ابنة هيلي على تيك توك، لذا ربما ينبغي عليها التعامل مع عائلتها اولًا".

وانفجرت هيلي غضبا عندما استهداف عائلتها، وردت قائلة: "أبعد ابنتي عن صوتك يا لك من حثالة".