كشف تفاصيل فيديو الدهس الذي تعرضت لها فتاتان في الرياض

كشفت وسائل الإعلام تفاصيل حادث دهس تعرضت له فتاتان، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أظهرت إحدى الفتاتين في الفيديو لحظة دهسها هي وشقيقتها أثناء قطعهما طريق التخصصي في مدينة الرياض.

وأوضحت رغد سعود، إحدى الفتاتين، أن الحادث وقع قبل حوالي عام عندما كانت هي وشقيقتها تقطعان الطريق، وبادر أحد السائقين بإيقاف السيارات أمامهما ليتمكنا من العبور.

وتابعت رغد أنهما انطلقتا مسرعتين بعد توقف السائق، ولكنهما فوجئتا بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه الآخر، ما أدى إلى دهسهما وسقوتهما على الأرض مغمى عليهما.

وأضافت أن بعض الأشخاص بادر بتغطيتهما بعد سقوطهما، وقد تم نقلهما إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بكسر بالحوض، وإصابة شقيقتها مها بكسر مضاعف في الساق.

ولفتت رغد إلى أنهما ما زالتا تتابعان العلاج الطبيعي والمراجعات في المستشفى، بالرغم من مرور عام على وقوع الحادث.

وأكدت رغد أنها تنازلت عن السائق لوجه الله، مقدمة شكرها لأسرتها على وقوفهم معها طيلة العام، ودعمهم لها لتتجاوز هذا الموقف الذي كاد يكلفهما حياتهما.

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