شكرا لمتابعة خبر عن ‎رفع 3650 مترًا مكعبًا من مخلّفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش خلال شهر أكتوبر الماضي، 3650 متراً مكعباً من مخلّفات البناء والهدم.

وجاء ذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

ونجحت الفرق الميدانية في إزالة ورفع 31 سيارة تالفة، و52 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، إضافةً لتسوير 100 مترٍ من المباني تحت الإنشاء، وإصلاح 600 عمود إنارة.