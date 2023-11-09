الأمن العام: استغلال الأطفال والنساء والمسنين في التسول "جريمة اتجار بالبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - حذر الأمن العام من استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول، مشيراً إلى أن مثل هذا الفعل من جرائم الاتجار بالبشر.

وأكد، وفق إنفوجرافيك نشره عبر "إكس" على أهمية مكافحة المجتمعية للتسول، داعياً للإبلاغ عن المتسولين هاتفياً عبر رقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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