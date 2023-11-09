انت الان تتابع في صور الأقمار الاصطناعية.. أمطار غزيرة بجازان وعسير تمتد إلى مكة وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية تكاثُر السحب الركامية وتأثيرها على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، مترافقة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.

ووفق موقع "طقس العرب"، يحذر من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات وجريان الأودية والشعاب، ومن المتوقع امتداد الأمطار لتشمل أجزاء من الباحة ومنطقة مكة وقد تمتد إلى جدة، خاصة مع ساعات العصر.

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