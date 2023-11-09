انت الان تتابع استخدم المسّاحات.. 4 خطوات لقيادة آمنة عند هطول الأمطار تُهديها لك "المرور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 8:41 صباحاً

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية القيادة الآمنة؛ مشيرة إلى أن تفعليها أثناء المطر يُسهم في تجنب الحوادث. ودعت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى اتباع 4 خطوات عند هطول الأمطار تضم: "التمهل وتخفيف السرعة، والحرص على استخدام المسّاحات". وأضافت: "حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى، واستخدم إشارات التنبيه في حال انعدام الرؤية".

كانت هذه تفاصيل خبر استخدم المسّاحات.. 4 خطوات لقيادة آمنة عند هطول الأمطار تُهديها لك "المرور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.