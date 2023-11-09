تراند اليوم : بالفيديو.. وزير المالية يعلن عن اتفاقيات ستوقع بين المملكة ودول أفريقية بأكثر من ملياري ريال

صحيفة الخليج 365: قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن الصندوق السعودي للتنمية سيوقع اتفاقيات بملياري ريال مع دول أفريقية.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر السعودي العربي الأفريقي، أننا نعمل مع الشركاء لدعم غانا ودول أخرى فيما يتعلق بديونها.

الجدير بالذكر أن المؤتمر انطلق اليوم الخميس في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة.