شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بقعاء تطلق عددًا من المبادرات لتجميل المدينة وحماية البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ بقعاء المكلف فهد الصنيدح، ورئيس بلدية المحافظة المهندس طلال الشريف، عددًا من المبادرات البلدية، بهدف الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين.

أهم المبادرات

وضمت المبادرات مبادرة (وقف التشوه البصري)، التي تهدف إلى جمع الورق التالف عبر حاويات مخصصة، وذلك للحفاظ على المظهر العام للمحافظة، ومبادرة (تشجير المدارس)، التي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المدارس، ومبادرة (تشجير المنازل)، التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على زراعة الأشجار في منازلهم.

وأكد الصنيدح أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على البيئة، وزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات، لضمان تحقيق أهدافها.

من جهته أكد المهندس الشريف أن بلدية بقعاء ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه المبادرات، وتحقيق أهدافها، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المحافظة.