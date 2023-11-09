السعودية | الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يوقعان مذكرة تفاهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون في المجال البيئي، وتحقيق الرؤى والأهداف المشتركة.

ووقع مذكرة التفاهم معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي علي الغامدي.

وتهدف المذكرة إلى تحديد الأعمال المشتركة الخاصة بالأمور البيئية بين الهيئة والمركز؛ لدعم أطر التفاهم المشترك وتحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية والتنمية الاقتصادية، والارتقاء بالالتزام البيئي وتطبيق الأنظمة واللوائح والتسهيل على المستثمرين لتجنب أي إزدواجية بالتعامل معهم.

كما تؤكد على التزام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتعزيز السلامة البيئية والمحافظة عليها، وفقاً لدراسات متخصصة ورصد متواصل لمعدلات السلامة البيئية، بما يضمن الحفاظ على معدلات جودة الحياة في مدن الهيئة الملكية.

وتأتي الاتفاقية تأكيداً لأهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيقاً لمبدأ التكامل؛ لتسريع العمل في إعداد عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين بهدف تحديد مسؤوليات الأنظمة والمعايير البيئية، ومشاركة القياسات لشبكات الرصد، وتبادل الدراسات والتقارير، والإجراءات التصحيحية، والمخالفات والبيانات البيئية المطلوبة وغيرها بشكل إلكتروني من خلال منصات خاصة بالجهتين.