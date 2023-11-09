"الإبراهيم" يبحث مع وزير التعاون الدولي السويدي تعزيز العلاقات الاقتصادية

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محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة السويدية ستوكهولم مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، سُبُل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، وفرص التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

وحضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.

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