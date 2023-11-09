انت الان تتابع لأهميته بالخصوبة والحالة المزاجية.. 5 طرق بسيطة لرفع مستوى "هرمون الذكورة" عند الرجال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 9:50 صباحاً

يعتبر التستوستيرون الهرمون الرئيسي للذكورة لدى الإنسان، وتكون ذروة إنتاجه في مرحلة البلوغ، ولكن بعد سن الأربعين ينخفض مستواه تدريجيًا، فما هي العلامات التي تشير إلى انخفاضه؟ 5 علامات على انخفاض هرمون الذكورة وحسب تقرير صحي على موقع "روسيا اليوم"، يكشف الأطباء المتخصصون عن خمس علامات تشير إلى انخفاض مستوى هرمون الذكورة الرئيسي، وهي: - تقلب الحالة المزاجية للرجل. - الشعور بالاكتئاب. - اضطراب النوم. - شرود الذهن. وحسب التقرير، فعند ظهور هذه العلامات يجب على الرجل مراجعة الطبيب. وهناك علامة مؤكدة، وهي مقاس الخصر أكبر من 100 سنتيمتر، وللعلم كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، انخفض مستوى هرمون التستوستيرون. 5 علامات على انخفاض هرمون الذكورة هرمون التستوستيرون والقلب ويدعم هرمون التستوستيرون بالإضافة إلى وظائف الجهاز التناسلي، الأجهزة الأخرى أيضًا بما فيها عضلة القلب، فكما هو معروف، الرجال الذين يعانون من انخفاض مستوى التستوستيرون هم أكثر عرضة للإصابة باحتشاء عضلة القلب. فما العمل في حالة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم؟ هرمون التستوستيرون والقلب 5 طرق لرفع مستوى الهرمون يشير الأطباء إلى أنه لحسن الحظ يمكن تجاوز هذه المشكلة وعلاجها، من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة، ومن أجل ذلك يجب: - التخلي عن جميع العادات السيئة. - ممارسة النشاط البدني. - التخلص من الوزن الزائد. - تناول كمية كافية من السوائل. - تحسين جودة النوم. 5 طرق لرفع مستوى الهرمون

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