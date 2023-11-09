"الإبراهيم" يبحث مع رئيس غرفة تجارة ستوكهولم التعاون بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس غرفة تجارة ستوكهولم، ستافان سالين، والرئيس التنفيذي الدكتور أندرياس هاتزيجورجيو، فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين؛ وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

وحضرت الاجتماع، سفيرةُ خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا، إيناس الشهوان.

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