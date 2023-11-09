سجن وغرامة وإبعاد لوافد زوّر شهادة هندسية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت النيابة العامة، عن صدور حكم بالسجن مدة سنة، وغرامة مالية، وإبعاد عن المملكة بعد انتهاء المحكومية، لوافد زوّر شهادة للحصول على العضوية الهندسية.

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