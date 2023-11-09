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السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع رئيس غرفة تجارة ستوكهولم فرص تعزيز التعاون بين البلدين

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-الرياض

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع رئيس غرفة تجارة ستوكهولم، ستافان سالين، والرئيس التنفيذي الدكتور أندرياس هاتزيجورجيو، فرص تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

حضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا، إيناس الشهوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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