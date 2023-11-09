السعودية | رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه سمو نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة السعودية الأفريقية.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية فيصل بن إبراهيم الغامدي، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة يحيى لاوال، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.