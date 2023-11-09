اخبار السعوديه

السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة السويدية ستوكهولم مع معالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية وفرص التعاون في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

حضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا