السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بحث معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في العاصمة السويدية ستوكهولم مع معالي وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية وفرص التعاون في عددٍ من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مملكة السويد.

حضرت الاجتماع، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس الشهوان.