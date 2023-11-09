شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من أجل الحصول على صحة أفضل، لا بد من شرب الماء لأن له أهمية ودورا كبيرا في جسم الإنسان وفوائد عديدة، كما يحمي الإنسان من الكثير من الأمراض.

ولكن، ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

ربما لن يضرك شرب المياه المعبأة منتهية الصلاحية، خاصة إذا حفظت بطريقة صحيحة، أما تاريخ انتهاء صلاحية المياه المعبأة فينبهك ببداية تأثير المواد الكيميائية المتسربة على طعم الماء، حسب موقع “بيزنس إنسايدر”.



ووفقاً لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن المياه المعبأة يمكن أن تدوم إلى أجل غير مسمى إذا حفظت بطريقة صحيحة.

وتشير الدراسات إلى أن كمية المواد الكيميائية في المياه منتهية الصلاحية عادة ما تكون أقل من الحدود التي وضعتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، طالما حفظت الزجاجة في مكان بارد ومظلم.

وأضاف الموقع أنك لا تشعر بالمذاق السيئ للمياه المخزنة بطريقة غير صحيحة فحسب، بل يمكن أن تصبح سامة أو ملوثة بمرور الوقت، ولذلك من المهم أن نعرف الفرق بين الماء “متغير المذاق” وبين الماء السام.

عادة ما ينصح خبراء التغذية بعدم الشرب من زجاجة الماء التي يتم تركها في السيارة بعد أن تصبح ساخنة، ولكن قد يتساءل كثيرون عما إذا كان لهذه المياه المعبأة في زجاجات (المعدنية) تاريخ انتهاء صلاحية،لكن ذلك يختلف بحسب نوع القنينة وظروف تخزين المياه.

وبحسب التقرير، فمدة الصلاحية تعتمد على العلامة التجارية، إذ يمكن أن تدوم زجاجة لمدة عامين، في حين أن قنينة الماء من علامة أخرى لها مدة صلاحية تبلغ ثلاثة أشهر فقط.

وفقًا للجمعية الدولية للمياه المعبأة، فإن الحاويات ‏البلاستيكية قابلة للاختراق قليلاً، ما يعني أن جزيئات الهواء قد تنتقل داخل الزجاجة وخارجها.‏

وأوضح الموقع الأمريكي، في تقرير له، أن زجاجات المياه المعبأة تبدأ في التحلل بعد فترة زمنية معينة، ما يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية مجهرية إلى المياه، وهذه المركبات تجعل مذاق الماء مثل الأدوية أو الكلور أو الأوزون.

وأضاف أنك لا تشعر بالمذاق السيئ للمياه المخزنة بطريقة غير صحيحة فحسب، بل يمكن أن تصبح سامة أو ملوثة بمرور الوقت.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن زجاجة المياه منتهية الصلاحية المحفوظة في الثلاجة تكون آمنة للشرب، في حين أن الزجاجة التي نسيتها في صندوق سيارتك الساخن أو على الرف المشمس ستكون ضارة جدًا.

ونصح الخبراء برمي الزجاجة في سلة إعادة التدوير عند الانتهاء، وأنه لا داعي لشطفها أو كشط الملصق، لافتًا إلى أن الرابطة الدولية للمياه المعبأة قالت إن الزجاجات والبلاستيك قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن بعض الأشخاص يعطون المياه منتهية الصلاحية للنباتات أو الحيوانات الأليفة، ما قد تأتي بنتائج عكسية، لأن الملوثات نفسها ستصيبها بالمرض أيضًا، فهي كائنات بحاجة إلى مياه نظيفة أيضًا.