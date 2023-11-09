شكرا لقرائتكم خبر عن هدية من الله .. هذا ما سيحدث لجسمك عند تناول "التمر" على الريق يوميا وسيجعلك تدمن عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذكر موقع "ndtv" أن إضافة التمر إلى النظام الغذائي اليومي يؤدي إلى العديد من الفوائد الصحية على النحو التالي.

1- قيمة غذائية عالية التمر مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات (مثل فيتامين ج وفيتامين ب) والمعادن (مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم) ومضادات الأكسدة، يمكن لمزيج هذه العناصر الغذائية أن يدعم الرفاهية العامة ويعزز وظائف الجسم المثلى.



2- معزز للطاقة التمر هو مصدر طبيعي للجلوكوز والفركتوز والسكروز ، مما يوفر دفعة طاقة سريعة ومستمرة.

3- مصدر ممتاز للألياف التمر مليء بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، تساعد الألياف في الهضم ، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء ، وتمنع الإمساك.

4- دعم صحة العظام يحتوي التمر على معادن أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، والتي تعتبر ضرورية لقوة العظام.

5- صحة القلب التمر مصدر ممتاز للبوتاسيوم ، وهو معدن معروف بتأثيره الإيجابي على صحة القلب، يساعد البوتاسيوم في تنظيم مستويات ضغط الدم والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

6- تقليل مخاطر الإصابة بفقر الدم التمر غني بالحديد ، وهو عنصر غذائي حيوي لإنتاج خلايا الدم الحمراء، يساعد دمج التمر في نظامك الغذائي على منع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

7 - تحسين وظائف المخ ارتبط الاستهلاك المنتظم للتمور بتحسين الذاكرة والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.

8- تعزيز إدارة الوزن الصحي تساعدك الألياف على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية ويعزز التمثيل الغذائي الصحي.