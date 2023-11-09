شكرا لمتابعة خبر عن أب يسلم ابنته لزوجها في يوم زفافها بكلمات ممزوجة بالحزن والسعادة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تختلط مشاعر الحزن والفرح على الآباء في لحظات فراقهم لبناتهم ودخولهم لحياة زوجية جديدة بعيدة عن أحضانهم التي لطالما عاشوا بها مغمورين بالعزّ والحنان لسنوات عدة .

ففي مشهد تختلط فيه السعادة والحزن لـ زواج الفتاة وخروجها بيت أبيها لبيتٍ آخر تستكمل فيه حياتها، ظهر أب في مقطع فيديو وهو يسلّم إبنته لزوجها بعبارات ممزوجة بالحُزن والخوف .

وجاء الأب في المقطع وهو يمسك بيد ابنته ويقول لزوجها :” هذي إبنتي رهف أمانة صار لها 19 سنة في حمايتي وذمتي الآن سلمتها لك وأرجو أن تحافظ عليها .