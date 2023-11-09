شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون تحصل على جائزة Broadcast pro العالمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حصدت هيئة الإذاعة والتلفزيون، جائزة Broadcast pro العالمية في دبي، وذلك في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، بعد منافسة مع جميع تلفزيونات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي بجائزة Broadcast pro، أن هذا التنافس سيسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محلياً وإقليمياً.

وأكد على مواصلة الهيئة خطواتها لتحسين أساليب البث والإنتاج بما يواكب التحولات الرقمية، ويحقق جمالية الشاشة، ويرتقي لذائقة المشاهد.

وتؤكد جائزة Broadcast pro على تميز هيئة الإذاعة والتلفزيون في مجال الاستوديوهات التلفزيونية، وتعكس التزامها بتطوير صناعة الإعلام في المملكة