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تعليق وزير البيئة على أزمة المياه في المملكة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - علق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن التحديات التي تواجهها المملكة بسبب شح المياه.

وأكد الفضلي أنه على الرغم من هذا الشح إلا أن المملكة تتمتع ببعض المميزات النسبية، وهي السواحل الطويلة على البحر الأحمر، مضيفًا أنه يمكننا خلق توازن بين الماء وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المقام في الرياض، والذي يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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