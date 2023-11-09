شكرا لمتابعة خبر عن تعليق وزير البيئة على أزمة المياه في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عن التحديات التي تواجهها المملكة بسبب شح المياه.

وأكد الفضلي أنه على الرغم من هذا الشح إلا أن المملكة تتمتع ببعض المميزات النسبية، وهي السواحل الطويلة على البحر الأحمر، مضيفًا أنه يمكننا خلق توازن بين الماء وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المقام في الرياض، والذي يهدف إلى ترسيخ دعائم الشراكة السعودية والعربية والأفريقية في عدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.