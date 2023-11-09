شكرا لمتابعة خبر عن اختتام المرحلة الثانية من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتمت وزارة التعليم المرحلة الثانية من مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “ابداع2024” بتنفيذ معارض المناطق التعليمية، والتي شارك فيها أكثر من 3000 طالب وطالبة من بين 210 ألف طالب مسجل ضمن المرحلة الأولى للأولمبياد.

واستهدفت معارض الإدارات التعليمية، عرض المشاريع الطلابية البحثية المشاركة في 16 إدارة تعليمية على مستوى مناطق المملكة؛ والتي تناولت 21 من المجالات العلمية المختلفة مثل (علم الأحياء، الطب الحيوي، العلوم الصحية، الهندسة الطبية، الطاقة، التقنيات الهندسية، الروبوتات والأجهزة الذكية…).

وشهدت المرحلة الختامية؛ تخصيص بعض أيام المعرض لزيارات المدارس وأولياء الأمور، مصحوباً بتنفيذ مجموعة مختلفة من البرامج التثقيفية التي تستهدف تطوير مهارات البحث العلمي والابتكار و نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والبرمجة وبناء العلوم والمعارف المتنوعة.