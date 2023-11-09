المنسق الأممي: السماح باستمرار الوضع الراهن في غزة مهزلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 11:39 صباحاً

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن جريفيث، اليوم (الخميس): "إن السماح للوضع الراهن بالاستمرار في غزة سيكون بمثابة مهزلة". وأكد "جريفيث" الحاجة إلى وقف القتال، وإسكات البنادق لأغراض إنسانية، وليس فقط "توقف إنساني" أو "هدن"، وفقاً لـ"رويترز". وحذر من أن الصراع الراهن حريق هائل قد يمتد لأنحاء المنطقة. وأوضح المنسق الأممي أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون جزءاً من مقترح لدفع الفلسطينيين لما يسمى بـ"المناطق الآمنة".

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