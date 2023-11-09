انت الان تتابع "منشآت" تنظّم أسبوع ريادة الأعمال من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 11:41 صباحاً

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أسبوع "ريادة الأعمال" بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 16 نوفمبر، في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بحضور أبرز الخبراء والمختصين بدعم رواد ورائدات الأعمال؛ بهدف تسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التي تسهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز نمو منشآتهم في السوق. ويتضمّن أسبوع "ريادة الأعمال" عددًا من الجلسات الحوارية، التي تستضيف نخبة من المسؤولين والمستثمرين في القطاع الريادي، ومنهم نائب محافظ "منشآت" لريادة الأعمال سعود السبهان، والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات التقنية حسين عطار، والرئيس التنفيذي لتطبيق "ذا شفز" عبدالرحمن الشبانات. وتتيح فعاليات "أسبوع ريادة الأعمال" للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال، للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعت "منشآت" الراغبين بزيارة فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، بالتسجيل عبر الرابط للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.

كانت هذه تفاصيل خبر "منشآت" تنظّم أسبوع ريادة الأعمال من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.