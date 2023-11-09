ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البولندي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من دولة السيد ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء جمهورية بولندا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كما جرى استعراض التطورات الإقليمية والدولية وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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