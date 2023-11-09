شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانيه" هذا ما يحدث لجسمك عند تناول القهوة واللبن يوميًا لن تصدق ابدا"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

القهوة باللبن هي مشروب شائع يفضله الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم.

يتكون من مزيج من القهوة والحليب، ويمكن أن يُصنع باستخدام أي نوع من القهوة، مثل القهوة السوداء أو القهوة بالحليب، لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا؟

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ"مصراوي"، إن مزيج البروتينات ومضادات الأكسدة يضاعف الخصائص المضادة للالتهابات في الخلايا المناعية، مؤكداً أن النتائج تشير إلى أن القهوة مع اللبن لها تأثير مضاد للالتهابات بشكل أكبر.

1- زيادة الطاقة

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعد على زيادة الطاقة واليقظة، كما أن اللبن يحتوي على البروتين والكربوهيدرات، مما يمكن أن يساعد أيضًا في زيادة الطاقة طوال اليوم.

2-تحسين الأداء الرياضي

يمكن أن تساعد القهوة باللبن في تحسين الأداء الرياضي، حيث يمكن أن تساعد على زيادة قوة العضلات وبنائها

3- تحسين المزاج

تساعد القهوة باللبن في تحسين المزاج، حيث يمكن أن تساعد على تقليل التوتر والقلق طوال اليوم.

4- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض

يمكن أن تساعد القهوة باللبن في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل مرض السكري من النوع 2 ومرض باركنسون ومرض ألزهايمر.