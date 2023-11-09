شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل توطين صناعة الإنسولين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزامنا مع ارتفاع الإصابات بمرض السكري في المملكة لأكثر من 35%، دفع الأمر العديد من مصانع الأدوية لتوطين صناعة الإنسولين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سدير للأدوية، ياسر العبيداء، أنه تم توطين خطوط التصنيع لإنتاج الإنسولين مع شركتي سانوفي ونوبكو، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية ستساهم في تخفيض استيراد الأدوية من الخارج، بحسب “العربية.نت”.

وقال العبيداء: “نعمل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية وشركاؤنا من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية لتأمين الاحتياجات المتنامية في قطاع الصناعات الدوائية المتخصصة عالية التقنية، والتي تعد أحد الأساسيات لدعم الأمن الوطني الشامل وتحديداً الأمن الدوائي”.