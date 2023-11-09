شكرا لمتابعة خبر عن إزالة مباني مهجورة بحي الواحة تُستخدم مأوى لمجهولي الهوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أزالت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من العشوائيات بنطاق أبرق الرغامة على مساحة قدرت بـ 20 ألف م2.

وجاء ذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن الفرق الميدانية نفّذت حملة مشتركة بحي “الواحة” أسفر عنها رصد مباني مهجورة آيلة للسقوط، حيث أنها كانت تشكل أوكاراً للاختباء بها من قبل مجهولي الهوية، ومأوى للنشاطات المشبوهة.

وأشار إلى أنه جرت إزالة 16 من الغرف العشوائية ومصادرة 32 من إطارات السيارات التي كانت تستغلها العمالة في الموقع، مشيراً إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات وفق برنامج مُعد مسبقاً لرفع مستوى المشهد الحضري .

ومن جهتها، أكدت الأمانة على مواصلة جهودها لمنع المخالفات وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.