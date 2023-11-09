شكرا لمتابعة خبر عن وزير الطاقة: محادثات تغير المناخ يجب ألا تسحق عظام من هم أقل قوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن محادثات تغير المناخ مهمة لكن ينبغي ألا “تسحق عظام” من هم أقل قوة.

وقال بن سلمان في كلمة له بمؤتمر الاستثمار السعودي العربي الأفريقي المنعقد في الرياض اليوم:” إن المملكة ونيجيريا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاعي النفط والغاز.

وأشار إلى أن الدول الأفريقية المنتجة للنفط أمام معضلة بين تصدير الطاقة أو استخدامها محليا، لافتًا أن أفريقيا لديها بعض الدول المستقلة من ناحية الطاقة ولكن الحقيقة أنها تبدو كذلك ولكن عندما يتم التدقيق، فالقرار هو: “هل نصدر أو هل نستخدم.”

وأوضح أنه إذا تم الاستخدام تواجه هذه الدول خطر خسارة مصدر دخل وهو أساسي لمواصلة التنمية والخطط والبرامج.

وأضاف:”الخيار صعب بين ضمان وصول الناس إلى الطاقة وبين ضمان دخل كاف لا أريد تسمية الدول ولكن لديها بعض الدول الأفريقية في أوبك بلس وهي دول مهمة وأعتقد أن كلها تواجه نفس الخيارين”.

يُذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، استقبل أمس الأربعاء وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، هاينكن لوكبوبيري، وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية واستقرارها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.