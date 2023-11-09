شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح هل يسقط الحج عن من ليس لديه المال أم لا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان الأستاذ في قسم الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، هل يسقط الحج عن من ليس لديه المال.

وقال الخثلان في حديثه على برنامج يستفتونك المُذاع على قناة الرسالة:” الحج غير واجب على من لم يقدر ماليًا ويسقط عنه وجوب الحج وذمته بريئة.”

وأضاف:” لا حاجة لمشاعر التحسر لأن الحج غير واجب إذ لم يكن هناك مال “، لافتًا أنه إذا تيسر المال وجب الحج .

وجاء ذلك ردًا على امرأة سألت هل يسقط الحج عن من ليس لديه مال أم لا .