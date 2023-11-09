انت الان تتابع الجولة السادسة من ممتاز السلة.. النصر يسعى لعبور الخليج.. والهلال في مواجهة الصفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 09 نوفمبر 2023, 2:20 مساءً

تقام غداً (6) مباريات، ضمن الجولة السادسة للدوري الممتاز لكرة السلة. ويلتقي السلام الذي يحتل المركز التاسع برصيد (6) نقاط نظيره الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد (10) نقاط عند الـ 4 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف, التي ستستضيف مواجهتين إضافيتين في نفس اليوم، الأولى عند الـ6 مساءً، وتجمع الخليج "الثامن" برصيد (6) نقاط والنصر "الثاني" برصيد (10) نقاط,، والثانية عند الـ8 مساءً وتجمع الصفا "العاشر" برصيد (6) نقاط والهلال "الأول" برصيد (10) نقاط.. ويلتقي الفتح "السادس" برصيد (8) نقاط نظيره الاتحاد "الرابع" برصيد (10) نقاط عند الـ 7 مساءً على صالة نادي الفتح بالأحساء, وفي نفس التوقيت يتواجه على صالة وزارة الرياضة بجدة الوحدة "الخامس" برصيد (8) نقاط, وضباء "الـ12" برصيد ( 5 ) نقاط, ويلتقي كذلك أحُد "السابع" برصيد (6) نقاط, نظيره التعاون "الـ11" (5) نقاط على صالة وزارة الرياضة بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.

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