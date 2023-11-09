تراند اليوم : Fix Auto تدشن أكبر فرع في العالم بمدينة الرياض

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صحيفة الخليج 365: أعلنت Fix Network، الشركة العالمية الرائدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، وشريكها الاستراتيجي في السعودية، الشركة الخليجية للسيارات (GMC)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المتحدة للسيارات (UMG) ، بفخر عن توسعهما الكبير ونجاحهما في المملكة العربية السعودية.
حفل افتتاح
وبهذه المناسبة أقامت الشركة الخليجية للسيارات ممثلا بشركة Fix Auto، حفل افتتاح للمركز الجديد حضره نخبة من العملاء والضيوف بالإضافة إلى الإعلاميين وأبرز المؤثرين في قطاع السيارات من جميع انحاء المملكة
14 مركز صيانة وإصلاح
الجدير بالذكر أن شركةFix Auto ومنذ انطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، استطاعت أن تثبت مكانتها الرائدة من خلال التوسع الاستراتيجي وافتتاحها لـ 14 مركز صيانة وإصلاح، التي تم تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة تستخدم من قبل فنيون ذو مهارات عالية، مما يوفر خدمات إصلاح شاملة لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع خدمات ما بعد البيع.
الفيصلية
ويعد مركز فيكس أوتو الجديد في الفيصلية (مخرج 18) أكبر موقع لإصلاح السيارات على مستوى العالم للعلامة، حيث تبلغ مساحته أكثر من 68,000 قدم مربع، مما يمثل استثمارًا كبيرًا مخصص لتقديم أفضل خدمة لمالكي السيارات من الأفراد والشركات وكذلك شركات التأمين في المملكة، حيث أقامت Fix Auto أيضًا علاقات تعاون مع شركاء صناعة السيارات المحليين ومقدمي التأمين لتبسيط عمليات المطالبات وتعزيز خدمة العملاء، مع إعطاء الأولوية للشفافية وعمليات الإصلاح الخالية من المتاعب. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في تدريب القوى العاملة لديها مع اعتمادها على أحدث تقنيات إصلاح السيارات، مما يضمن إجراء الإصلاحات بأقصى درجات الدقة والجودة ومعايير السلامة.
تلبية اتجاهات السوق المتطورة
علاوة على ذلك، قامت شركةFix Auto بتلبية اتجاهات السوق المتطورة في المملكة العربية السعودية من خلال توفير مرافق مكيفة، ومناطق خدمة مخصصة، بالإضافة إلى غرف للاستراحة السيدات، كما قاموا بتوظيف مستشارات خدمة من الإناث لتلبية احتياجات العدد المتزايد من العملاء من السيدات.