تراند اليوم : Fix Auto تدشن أكبر فرع في العالم بمدينة الرياض

صحيفة الخليج 365: أعلنت Fix Network، الشركة العالمية الرائدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات، وشريكها الاستراتيجي في السعودية، الشركة الخليجية للسيارات (GMC)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة المتحدة للسيارات (UMG) ، بفخر عن توسعهما الكبير ونجاحهما في المملكة العربية السعودية.

حفل افتتاح

وبهذه المناسبة أقامت الشركة الخليجية للسيارات ممثلا بشركة Fix Auto، حفل افتتاح للمركز الجديد حضره نخبة من العملاء والضيوف بالإضافة إلى الإعلاميين وأبرز المؤثرين في قطاع السيارات من جميع انحاء المملكة

وقامت شركة Fix Auto بافتتاح العديد من المراكز في مدن السعودية، من أجل تقديم خدمات إصلاح السيارات وخدمة العملاء بطريقة تتميز بالجودة والحرفية وسرعة الإنجاز وذلك من واقع حرصها على تقديم باقة واسعة من الخدمات التي تتناسب مع توقعات العملاء في قطاع السيارات. 14 مركز صيانة وإصلاح الجدير بالذكر أن شركةFix Auto ومنذ انطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، استطاعت أن تثبت مكانتها الرائدة من خلال التوسع الاستراتيجي وافتتاحها لـ 14 مركز صيانة وإصلاح، التي تم تجهيزها بتكنولوجيا متقدمة تستخدم من قبل فنيون ذو مهارات عالية، مما يوفر خدمات إصلاح شاملة لتلبية المتطلبات المتزايدة لقطاع خدمات ما بعد البيع.