شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع طبي: "الميكرويف" آمن ويعالج الأورام السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مؤتمر طبي عالمي بالرياض عقد بالرياض، اليوم الخميس، على مأمونية أجهزة الميكروويف، التي كثرت الأقاويل حولها بأنها من إحدى مسببات الأورام السرطانية.

وشدد د. زاهد بن عبد الله المنذري استشاري أول العلاج الإشعاعي ورئيس قسم العلاج الإشعاعي بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان، في عمان على أن "أجهزة الميكروويف" آمنة تماماً، بل أنه يتم استخدام تقنية الميكروويف في قتل الخلايا السرطانية.

سرطانات الثدي في المقدمة

وقال "المنذري" أن الأورام السرطانية في تزايد بمنطقة الخليج العربي؛ وذلك لتغير التركيبة والبنية السكانية، حيث تزايدت الأعمار، ومن ثم تكثر الإصابات السرطانية بين كبار السن، مشيراً إلى أن سرطانات الثدي تمثل النسبة الأكبر في المنطقة، كما تختلف نسبة ونوعية الإصابة من بلد لآخر، كاشفاً أن نوعية الأورام السرطانية في سلطنة عمان تتوزع بين سرطانات القولون والبروستاتا، مبيناً أنه يحمل أوراقاً علمية للمشاركة في المؤتمر العالمي تتعلق بالجديد في الأورام السرطانية التي تصيب البروستاتا.

جاء ذلك خلال المشاركة في المؤتمر الثاني لجمعية الأورام والعلاج الإشعاعي في الشرق الوسط (تحت التأسيس)، الذي تستضيفه جامعة الفيصل بالرياض، لمدة ثلاثة أيام من التاسع إلى الحادي عشر من شهر نوفمبر 2023م، حيث شارك في افتتاحه د. مها بنت مشاري آل سعود نائبة رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، والدكتور خالد مناع القطان، نائب رئيس جامعة الفيصل للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الطب، ونخبة من أطباء علاج الاورام.

ويشارك في المؤتمر مراكز الأورام في دول الخليج ممثلة برؤساء الأقسام والعلاج الإشعاعي والأورام، حيث تستضيف جامعة الفيصل بالرياض الجمعية والمؤتمر معاً، وقد بلغ عدد التسجيل لهذا المؤتمر العالمي أكثر من ألف وخمسة مائة مهتم بالتخصص للحضور من جميع أنحاء العالم، كما يناقش 90 متحدثاً عالمياً يشاركون في مؤتمر جمعية الأورام والعلاج الإشعاعي، أحدث ما وصل إليه العلم في العلاج الإشعاعي، من خلال الأبحاث التي قامت بها مراكز الأبحاث والجامعات على مستوى العالم.

رعاية آمنة وعالية الجودة

أكد رئيس المؤتمر الدكتور سعد الرشيدي، على مشاركة خبراء من الهيئة الأمريكية المنظمة للعلاج الإشعاعي في العالم، وجامعة أكسفورد و مراكز الأورام المتقدمة في دول، مبيناً أن رؤية المؤتمر تلتقي مع توجه جامعة الفيصل في تعزيز وتطوير الرعاية الصحية، مع التركيز على تطبيقات الطب الإشعاعي، مما يمكن الممارسين من تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى.

ويتضمن المؤتمر عدداً من المسارات العلمية المتخصصة، منها: الأشعة التشخيصية والتداخلية، والفيزياء الطبية، والطب النووي، وعلاج الأورام الإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وإدارة الطوارئ الإشعاعية، والهندسة الطبية، وتقنية الأشعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، وإدارة التغيير في المجال الصحي، والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال، والعلاج الإشعاعي والتعليم الطبي الإشعاعي، كما يسعى المؤتمر إلى تبادل الآراء ومناقشة التطبيقات السريرية الراهنة والمقاربات المستقبلية المبتكرة في مجال الطب الإشعاعي، إضافة إلى خلق بيئة جيدة لتشجيع العلوم الأساسية والبحوث التطبيقية والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي.

وتضم لجنة تنظيم المؤتمر العالمي كل من الدكتور سعد الرشيدي (رئيس المؤتمر)، والدكتور نديم بارفيس (نائب الرئيس)، وكل من البروفيسور خالد القطان (عميد كلية الطب بجامعة الفيصل) والبروفيسور جون بينول (المتعاون مع جامعة الفيصل).