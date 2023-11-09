شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى الملك فهد بالباحة يجرون عملية دقيقة لطفل دون فتح جراحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالباحة -بعد توفيق الله- من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات اليوم الخميس، كان يعاني من تضخم في حوض الكلية مع ضيق في أعلى الحالب، وبعد عمل الفحص اللازم قرر الفريق الطبي في جراحة المسالك البولية للأطفال إجراء عملية نوعية.

حيث تم ترميم حوض الكلية وإزالة الضيق الموجود في الحالب بالمنظار الجراحي بالكامل دون الحاجة إلى الفتح الجراحي، واستغرقت الجراحة 3 ساعات وتكللت بالنجاح وتماثل المريض للشفاء وهو بصحة جيدة وخرج من المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد بالباحة استقبل خلال الشهر الماضي 19645 من مراجعي العيادات و 5834 مراجع طوارئ، ونفذ 975 عملية جراحية.