شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق" تنجز عددًا من مشروعات الصيانة والسلامة خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق خارج النطاق العمراني؛ إضافةً لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في كافة مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني.

أهم أعمال الصيانة

حيث تم رفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال كشط وسفلتة أكثر من 190 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 4200 موقع، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 10 آلاف متر مكعب من الأسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 11 ألف كم. وفي رفع كفاءة التشغيل تم مسح الأضرار بأكثر من 30 ألف كم/مسار؛ بالإضافة لفحص وتقييم أكثر من 445 جسراً وفحص ما يزيد عن 1400 عبارة، كما تم الفحص البصري لأكثر من 13 نفق

وفي تنفيذ الطرق تم الانتهاء من 4 مشاريع وذلك بإجمالي أطوال يبلغ 126 كم.

دعم قطاع الطرق بأعلى الكفاءات الوطينة

الجدير بالذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي (الجودة، والسلامة المرورية)، والكثافة المرورية.