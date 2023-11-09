شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من نوعه.. مركز الملك سلمان ينفذ مشروعًا طبيًا تطوعيًا بالمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمشاركة 12 متطوعا، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة اليمنية.

يعد هذا البرنامج التطوعي الأول من نوعه، ويأتي ضمن سلسلة البرامج التطوعية النوعية والمتخصصة.

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وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال المشروع حتى اليوم على 500 حالة، وأجرى 43 عملية جراحية.

هذا إلى جانب صرف الأدوية الطبية لـ30 شخصًا، كما دُرب خلال البرنامج الطبي التطوعي لجراحة الأنف والأذن والحنجرة 30 شخصًا حتى اليوم، وسيختتم البرنامج خلال اليومين القادمين.

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يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتستهدف مساعدة المرضى والمصابين من الشعب اليمني الشقيق، والتخفيف عنهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.