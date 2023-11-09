شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 512 كلجم من القات المخدر بجازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

مكافحة ترويج المخدرات في السعودية

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لمحاولتهم تهريب 428 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة.

وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

أرقام الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وأشارت إلى أن التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

أما رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، لافتة إلى معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.