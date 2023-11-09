الصندوق العقاري يزف خبرًا سارًا لمستفيدي منتج البناء الذاتي

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق باقة البناء الذاتي لمستفيدي “سكني” الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.

تهدف باقة البناء الذاتي إلى تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتقدم الباقة دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.

ومن أهم مزايا الباقة: