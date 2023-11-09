رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" يصل إلى مصر

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، صباح اليوم، إلى مصر، وعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل "هنيّة" على رأس وفد من الحركة، والذي ضمّ كلًّا من: خالد مشعل، وخليل الحيّة؛ وذلك للّقاء مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة.

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