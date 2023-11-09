تراند اليوم : شاهد : لصان سيئان الحظ حاولا سرقة مطعم فكانت النهاية صادمة!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام لصان بسرقة محل، والاستيلاء على الأموال.

وأظهر الفيديو دخول اللصان المسلحان بمسدسات، إلى المحل، بينما كان العمال في المنطقة الداخلية، وأحد العملاء "شرطي" يقف في الاستقبال.

وسيطر اللصان على عمال المحل وقاما بسرقة الأموال، إلا أن الشرطي الذي كان يرتدي ملابس مدنية، قام بمباغتتهما وأخرج سلاحه وتبادل معهما إطلاق النار.

وأطلق الشرطي النار على اللصان، وأصاب أحدهما بشكل مباشر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، بينما الآخر أصيب في ذراعه وحاول الهروب من المحل.