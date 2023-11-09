تراند اليوم : بالفيديو.. وزير الطاقة يكشف سبب تغيير السعودية طريقة تقديم القروض والمساعدات.. وينتقد الصناديق والمؤسسات الدولية في أفريقيا

صحيفة الخليج 365: انتقد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عمل الصناديق والمؤسسات الدولية في أفريقيا، مشيرا إلى أنها تقتصر على وعود بلا إنجازات وأموال تستهلك للتكاليف الإدارية، ولذلك غيّرت السعودية طريقة تقديم القروض والمساعدات.

الشرق الأوسط الأخضر

وقال الأمير خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أسسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو شديد الاهتمام بها، وهي تختلف عن كل ما رأيتموه من قبل.

100 مليار

وتابع، أود أن أذكر أصدقاءنا في أفريقيا، هل تذكرون الصندوق الأخضر؟ ، المحاكم مازالت تبحث في شأن 100 مليار دولار ، إذ يزعم البعض أن 83 مليار دولار منها تم صرفها، بينما الكثير من الأشخاص يجادلون بأنها فقط 22 مليار دولار خلال فترة ربما 15 سنة.

الخسائر

وأكمل، لدينا الآن مشاكل في الخسائر والأضرار، والمحاكم مازالت تبحث الأمر ، هناك بعض الأحاديث عن صندوق جديد قد يظهر لكن من خلال البنك الدولي، وبالمناسبة 17% من الأموال إذا تم جمعها بشكل طوعي، يستهلكها البنك الدولي للتكاليف الإدارية وما شابه، لكن مرة أخرى، هذه هي الطريقة التي اعتاد عليها الناس في أفريقيا ، الكثير من الوعود بدون نتائج حقيقية.

واستطرد قائلا، لقد سألت الكثير من زملائنا في أفريقيا هل تسلمتم شيئا من صندوق المناخ ؟ لم أر بعد أن شخصا قال إني شعرت بها أو رأيتها وبشكل أهم مشاهدة تأثيرها.

السعودية

وأضاف، لذلك اتخذنا مقاربة مختلفة في السعودية كما قال وزير المالية محمد الجدعان ، لدينا أدواتنا الخاصة ومؤوسساتنا الخاصة، ونريد أن نقوم بالأمر بشكل ثنائي ونريد أن نكون مسؤولين عما وعدنا به ، ونريد أن نرى النتائج لما وعدنا به، لا يوجد أفضل من فعل الأمر بشكل مباشر، بدلا من الدخول في وهم ما يسمى الجهود الدولية، والتي حقا تذهب هباء بدون أن تصل إلى الناس ويشعرون بها.