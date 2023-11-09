تراند اليوم : "كادت تتسبب بمذبحة".. تفاصيل نجاة القوات الأميركية في العراق من هجوم بطائرة مسيرة

صحيفة الخليج 365-رويترز: ربما أسهم عطل في طائرة مسيرة في العراق في تجنيب الولايات المتحدة الانزلاق أكثر في صراع آخذ في التوسع في الشرق الأوسط.

جماعة مسلحة

ووفقا لروايات اثنين من المسؤولين "الأميركيين" لهما اطلاع على الأمر، اخترقت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة مسلحة مدعومة من إيران على قاعدة أربيل الجوية في العراق الدفاعات الجوية الأميركية قبل شروق الشمس في 26 أكتوبر واقتحمت الدور الثاني من الثكنات التي تستضيف​​ قوات أميركية وتحطمت في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

العبوة الناسفة

لكن العبوة الناسفة المحملة عليها لم تنفجر، وقال المسؤولان، اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما ليتسنى لهما الحديث بحرية عن الأمر، إن جنديا واحدا أصيب بارتجاج بسيط في الواقعة. وأضافا أن الولايات المتحدة كانت محظوظة في تلك الواقعة لأن المسيرة لو انفجرت لتسببت في مذبحة.

طائرات مسيرة

وتقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والمسؤولان إن تلك الواقعة من بين 40 على الأقل من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تعرضت لها القوات الأميركية من جماعات مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا على مدى الأسابيع الماضية ردا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حرب غزة.

إصابات خفيفة ولم تسفر تلك الهجمات إلا عن إصابات طفيفة بين الجنود حتى الآن، إذ تعترض الدفاعات الجوية الأميركية في العراق وسوريا الصواريخ والطائرات المسيرة. ويتمركز في المجمل 3400 جندي أميركي في العراق وسوريا.

مواجهة مباشرة ​​​​​​يحذر ديفيد شينكر، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي وحاليا في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، من تزايد المخاطر رغم أنه لا يبدو أن إيران والجماعات التي تدعمها وحتى الولايات المتحدة تريد مواجهة مباشرة. وقال إن احتمال وقوع ضربة كبيرة تجذب الولايات المتحدة إلى صراع "هو سبب واقعي للغاية يستدعي القلق".

رد بايدن

وتابع قائلا عن جماعات مسلحة عراقية وسورية "أعتقد أنهم يصممون الهجمات لمضايقة القوات الأميركية أكثر من قتل أفرادها... لكن هناك أكثر من ذلك بكثير في وسعهم".

وليس من الواضح ما سيكون عليه رد فعل الرئيس الأميركي جو بايدن إذا تسبب هجوم ضخم في قتل عدد كبير من الأميركيين. ولأنه يواجه صعوبات جمة في الحفاظ على نسب التأييد له في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، سعى بايدن حتى الآن إلى أن يقتصر الدور الأميركي في الصراع على ضمان توفير المساعدات العسكرية لإسرائيل.